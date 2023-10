Na Wisłostradzie powstanie przejście dla pieszych. Dyrektor drogowców odpowiada na pytania o korki

Most pieszo-rowerowy łączy już oba brzegi Wisły - na wysokości Karowej na Powiślu i Okrzei na Pradze. Jego budowa nadal trwa - ma być gotowy na wiosnę 2024 roku.

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu?

Wyjaśnił, że gdy przechodzić będą piesi i przejeżdżać rowerzyści, to również będzie zielone światło dla samochodów, które będą skręcały z Karowej w kierunku Żoliborza. To jest istotne, bo w tej chwili całe Powiśle jadąc w kierunku Żoliborza musi wyjeżdżać przez Nowy Zjazd, gdzie łączy się ruch z ulicy Browarnej, Dobrej, ze zjazdem z Trasy W-Z. Przez to tworzą się korki i jest kłopot z wyjazdem. Dzięki wprowadzonym zmianom, część ruchu z Powiśla, wyjedzie przez ulicę Karową. Nowy Zjazd będzie służył w głównej mierze kierowcom, którzy jadą od strony placu Bankowego - zaznaczył.