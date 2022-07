Na widok policjantów rzucił się do ucieczki, w mieszkaniu i piwnicy trzymał ponad dwa kilogramy narkotyków

Jak zrelacjonował Robert Szumiata, rzecznik prasowy śródmiejskich policjantów, do zatrzymania 29-latka doszło na Brzozowej. Na widok patrolu policji mężczyzna zaczął uciekać, odrzucając po drodze zapiętą na biodrach saszetkę. - Mężczyzna chciał w ten sposób pozbyć się, jak się później okazało, obciążających go dowodów. Nie umknęło to jednak uwadze goniących go policjantów. W saszetce znajdowało się dziewięć zawiniątek z marihuaną. Mężczyzna został zatrzymany - wyjaśnił Szumiata.