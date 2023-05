Piknik lotniczy bez... pokazu akrobacji. "Zakaz" wydany dzień przed imprezą

"Prace nad imprezą trwały długo"

Decyzja odmowna wpłynęła dzień przed imprezą

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, w piątek około godziny 15 do wawerskiego urzędu wpłynęła informacja o tym, że jest problem z dokumentacją. Urząd Lotnictwa Cywilnego zwrócił się do wykonawców imprezy o jej uzupełnienie. Odpowiedzialna za to osoba nie była w stanie zrobić tego w tak krótkim czasie, dlatego jeszcze tego samego dnia ULC wydał odmowną decyzję w sprawie powietrznych akrobacji oraz pokazów nocnych.

Dlaczego decyzję pojęto w ostatniej chwili? Zapytaliśmy o to u źródła, czyli w ULC. "Organizator pokazu lotniczego, który miał się odbyć 27 maja 2023 r. na Plaży Romantycznej Wawer nie spełnił wymagań formalnych dotyczących jego organizacji" - poinformowało biuro prasowe ULC. "W związku z tym Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozostawił wniosek bez rozpoznania, czekając do ostatniej chwili na jego uzupełnienie" - wyjaśniono.

ULC wskazał, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, do wydania zgody na pokaz lotniczy z art. 123 ust. 1b, o który wystąpił organizator niezbędne jest złożenie kopii wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. "Dokument nie został dostarczony do urzędu do 26 maja br. pomimo wezwania przez ULC organizatora do jego uzupełnienia, przesłanego w dniu 8 maja br."- przekazało biuro prasowe instytucji.