Miała być federacja, będzie rywalizacja. Uniwersytet Warszawski zacznie kształcić lekarzy

Na początek przyjmą 60 studentów i studentek

"1 września 2022 roku wejdzie w życie zarządzenie rektora UW w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego. Otworzy to zupełnie nowy rozdział historii uniwersytetu, który będzie nawiązywał do ponad 200-letniej tradycji uczelni, związanej z działalnością medyczną. Rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych, planowane jest 1 października 2023 roku" – przekazało w czwartek biuro prasowe uczelni. Trwają prace nad programem studiów, potem uniwersytet wystąpi do ministra edukacji i nauki z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego.