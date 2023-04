Wycięli wiśnie z Wiśniowej. Zostały tylko smutne pieńki

W Urzędzie Dzielnicy Mokotów zapytaliśmy o przyczynę wycinki. - Te wiśnie były odmianą krótkowieczną. Dożyły już swojego wieku. Część z nich obumarła, a część choruje. Te, co chorują, stoją tylko dlatego, że podtrzymują je te metalowe osłony - tłumaczy tvnwarszawa.pl Aleksandra Grabarczuk, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Mokotów. I zapewnia, że w miejsce wyciętych drzew posadzone zostaną nowe. - Będą to wiśnie w odmianie Kanzan, o dłuższej żywotności. Lepiej się sprawdzą w warunkach pasa drogowego - dodaje.

Uznali, że "zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia"

Urzędnicy z Mokotowa złożyli wniosek o wycinkę 11 lipca 2022 roku. O pozwolenie zwrócili się do marszałka województwa mazowieckiego. - Sami sobie nie możemy wydawać decyzji, a jako urząd dzielnicy działamy w ramach miasta stołecznego Warszawy. Dlatego w tym przypadku nie wystąpiliśmy do prezydenta Warszawy, tylko do innej instytucji - Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego - tłumaczy Grabarczuk. Jako przyczynę usunięcia drzew we wniosku wskazano "zły stan fitosanitarny".