Udany eksperyment. Zazielenią kolejne torowiska

Jak przekazał w komunikacie stołeczny ratusz, zielonym rozchodnikiem pokryty zostanie około 1200-metrowy odcinek torowiska. Pierwszy to fragment torów pomiędzy placem Zawiszy a Żelazną, drugi - między rondem ONZ a Dworcem Centralnym. "Na torach będzie rosło osiem gatunków rozchodnika i dzięki temu, gdy roślina będzie kwitła, to będzie zmieniał się jej kolor. Zostanie posadzona na podłożu do uprawy roślin, pod którym znajdzie się warstwa do magazynowania wody" - informuje ratusz.