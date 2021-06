Na Stadionie Narodowym powstanie strefa kibica

Cztery telebimy na płycie

19 czerwca na płycie stadionu Narodowego pojawią się cztery telebimy, na których kibice będą mogli śledzić mecz Polska-Hiszpania rozgrywany w ramach Euro 2020. Jak podał organizator, bramy areny będą otwarte od godziny 18.30, a transmisja meczu Hiszpania-Polska rozpocznie się o godzinie 20.45. Na razie nie ma planów, by kontynuować działanie strefy podczas kolejnych meczów Biało-Czerwonych.