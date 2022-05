Peron-pułapka na Toruńskiej. "Winda nie działa od miesięcy"

Rodzice z dziećmi w wózkach oraz osoby z niepełnosprawnościami wysiadające z pociągu na stacji Warszawa Toruńska mają twardy orzech do zgryzienia. Jedyna, legalna droga, którą można opuścić peron, prowadzi przez strome schody na wiadukt. Są też trzy windy, ale wszystkie zepsute. Ich zarządca twierdzi, że dźwigi kontroluje zdalnie firma "utrzymaniowa" a to, że nie działają, wynika z nieprawidłowego użytkowania.

Na problem niedziałających wind zwrócił uwagę w mediach społecznościowych dziennikarz piszący o kolejnictwie Jakub Madrjas. "Warszawa Toruńska. Winda nie działa od miesięcy, druga też. Beznadziejne jest stosowanie wind jako podstawowego środka dostępu, a potem... zupełne olewanie tego czy działają. I to nie na jakiejś odległej stacji, gdzie pasażerowie są teoretyczni ale w kolei podobno miejskiej" - napisał na Twitterze w sobotę.

Trzy windy, żadna nie działa

- Do wind można wejść, ale żadna z nich nie reaguje na przyciski. Nie ma żadnej informacji na temat awarii urządzeń. Jedynym, legalnym sposobem na opuszczenie peronu są schody prowadzące na wiadukt nad torami - mówi Szmelter. Jeśli na stacji Warszawa Toruńska wysiądzie pasażer prowadzący wózek dziecięcy, musi wciągać go po stromych schodach. Jeżeli jest to osoba poruszająca się na wózku, nie ma możliwości bezpiecznego opuszczenia peronu.