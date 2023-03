Ciężki sprzęt przy stacji Pole Mokotowskie. Ruszyła budowa nowych wind w metrze

Teraz przyszedł czas na Pole Mokotowskie. Nowe windy pojawią się po obu stronach alei Niepodległości, przy już istniejących zejściach do metra na wysokości ulicy Bruna. Będzie można nimi zjechać na poziom antresoli stacji, a potem przejść do trzeciej nowej windy, transportującej na peron.

Trzy nowe windy

Winda po wschodniej stronie ulicy znajdzie się między dwoma zejściami do metra i będzie można nią dostać się bezpośrednio do korytarza antresoli stacji. "Winda po drugiej stronie ulicy (czyli po zachodniej stronie al. Niepodległości) nie może być umiejscowiona w podobny sposób, bo pomiędzy dwoma zejściami do stacji jest wlot ulicy G. Bruna. Dlatego zostanie wybudowana przy północnym zejściu (bliższym ul. Batorego), a do korytarza antresoli będzie prowadził zbudowany za ścianą schodów dodatkowy korytarz" - wyjaśnił ZTM. Trzecia winda zwiezie pasażerów na peron ze specjalnie zbudowanej platformy nad schodami peronowymi. Z antresoli stacji będzie do niej prowadził korytarz za ścianą schodów.