Na ruchliwym skrzyżowaniu zapada się przejazd przez tory tramwajowe

- Obserwuję ten przejazd od dłuższego czasu. Jego stan się pogarsza. Betonowe podkłady coraz bardziej zapadają się do środka. A to powoduje, że przejeżdżający przez to bardzo ruchliwe skrzyżowanie kierowcy samochodów i autobusów muszą mocno zwalniać, żeby nie uszkodzić pojazdów – opisuje nasz reporter.