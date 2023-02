Na ratunek uwięzionej mewie wezwali alpinistów

Aby oswobodzić mewę wynajęto do pomocy pracowników firmy wspinaczkowej. Jak opisują strażnicy, pomiędzy ścianami podwórka rozpięto na dachu dwie liny. Alpinista przymocował do nich trzecią linę, a następnie wspiął się po niej i oswobodził mewę. Ptak został przekazany funkcjonariuszom ekopatrolu, którzy odwieźli go do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo.