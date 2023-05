Albańczyk podawał się za Hiszpana. Zamiast do Czarnogóry, chciał polecieć do Kanady

Na Lotnisku Chopina strażnicy graniczni zatrzymali 29-letniego Albańczyka, który - posługując się podrobionymi dokumentami - próbował przedostać się do samolotu lecącego do Toronto.

Jak poinformowała Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 29-latek - planując podróż do Kanady - zakupił dwa bilety lotnicze, jeden do Podgoricy w Czarnogórze na swoje autentyczne personalia, drugi do Toronto, posługując się sfałszowanymi danymi.

- Na lotnisku, podczas odprawy paszportowej, Albańczyk przedstawił do kontroli swój oryginalny paszport wraz z kartą pokładową rejsu do Czarnogóry, a następnie zamiast udać się do gejtu na wskazany lot, stawił się do wejścia na pokład samolotu odlatującego do Kanady, potwierdzając swoje dane z biletu sfałszowanym hiszpańskim ID oraz paszportem - opisała Bielec.