Był przerażony i blady. Powtarzał: nie wierzę, to się nie dzieje naprawdę

Trzech mężczyzn usłyszało zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Podczas zatrzymania pierwszego z nich policjanci znaleźli w należącym do niego samochodzie dostawczym 110 kilogramów marihuany.

110 kilogramów marihuany

Jak opisała dalej, po chwili na parkingu pozostał tylko jeden mężczyzna. Był przerażony, kiedy zobaczył podchodzących do niego policjantów. - Na początku nie był w stanie wypowiedzieć żadnego słowa, tylko powtarzał jak mantrę: "Nie wierzę, to się nie dzieje naprawdę". Jak się okazało 32-latek był poszukiwany listem gończym - przekazała Wersocka.

W jego kieszeni były kluczyki do dostawczego peugeota zaparkowanego na tyłach marketu. Policjanci skontrolowali pojazd. - Na pace auta odkryli ogromne torby przemysłowe wypełnione narkotykami. Łączna waga zabezpieczonej marihuany przekroczyła 110 kilogramów - wyjaśniła policjantka.

Zarzuty

Wkrótce potem policjanci zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn. - Wszyscy zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, za co grozi im nawet do 12 lat pozbawienia wolności.