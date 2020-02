Na osiedlu Dudziarska nikt już nie mieszka. Został tylko ochroniarz

To miejsce cieszyło się przez lata jak najgorszą sławą. Od niedawna w trzech blokach na Olszynce Grochowskiej nie ma już lokatorów. Zakończenie "eksperymentu społecznego" przeszło niemal bez echa.

- Przy Dudziarskiej nie mieszka już nikt - potwierdza Andrzej Opala, rzecznik Pragi Południe. Dodaje, że Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami został zobowiązany do dbania o stan budynków do końca 2020 roku. Dlatego na stałe urzędują tam ochroniarze. To dla nich na Dudziarskiej został jeszcze prąd. Ale tylko jeden licznik.