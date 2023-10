Podczas remontu odkryli zabytkowy bruk. "Zachował się w świetnym stanie"

"Chcemy, aby przebudowa ul. Okrzei została dobrze zaplanowana. Prace projektowe właśnie trwają, a jednym z ich elementów są odkrywki istniejącej nawierzchni. W sumie wykonaliśmy pięć otworów w asfalcie na odc. Panieńska–Jagiellońska–przed skrzyżowaniem z Krowią, Sierakowskiego i Jagiellońską oraz za skrzyżowaniem z Wrzesińską i Sierakowskiego. W czterech z pięciu miejsc udało nam się odkryć historyczny bruk wykonany z kamienia polnego, który zachował się w świetnym stanie. Bruk przykryty był ok. 15 cm warstwą asfaltu – być może właśnie dlatego pozostał niemal nienaruszony" - poinformował ZDM.

Co dalej z brukiem? Jest kilka opcji

Na miejsce pojechał Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. - Obecnie odkrytego bruku nie widać. W kilku miejscach, na jezdni są małe kwadraty metr na metr. Oznaczone zostały zielonymi markerami na asfalcie, widać ślady po tym, że były one wypełnione powtórnie asfaltem - relacjonował reporter.

Stefan Okrzeja pracował przy Brukowej

W II połowie XVIII i na początku XIX wieku, u wylotu Okrzei budowano sezonowe mosty łyżwowe. Wspierane one były na płaskodennych łodziach i posiadały nawet własne oświetlenie oraz barierki. Na czas zimy były rozbierane, jednak w okresie wiosenno-letnim warszawiacy i warszawianki mogli przedostać się na drugą stronę pieszo czy furmanką. Ostatnia konstrukcja, nazwana mostem Ponińskiego, przetrwała do 1806 roku – wtedy to została zniszczona przez cofających się przed wojskami Napoleona Prusaków i Rosjan.