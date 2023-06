Przenośne toalety w salonie Warszawy. Nikt się do nich nie przyznaje

- Te toitoie pojawiły się jakoś na początku tego tygodnia. Myślałam, że to pozostałość z marszu 4 czerwca, ale wygląda na to, że ktoś je postawił na dłużej. Te toalety zniechęcają klientów. Jak wiatr zawieje, to zapach jest bardzo nieelegancki - skarży się w rozmowie ze "Stołeczną" właścicielka działającego po sąsiedzku baru Piotruś. Zapach przeszkadza też klientom sklepu spożywczego oraz popularnego baru kanapkowego.