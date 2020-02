Miał być odcinkowy pomiar prędkości, będą fotoradary. Nowy plan dla mostu Poniatowskiego

Drogowcy zamierzają ustawić cztery fotoradary na moście Poniatowskiego. Decyzja zapadła po tym, jak po raz drugi unieważniony został przetarg na zakup urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, bo zgłoszone do niego oferty znacząco przekroczyły budżet.

Zarząd Dróg miejskich chce umieścić rejestratory w najbardziej niebezpiecznych miejscach przeprawy. Mają one stanąć między innymi na łuku w rejonie przystanków tramwajowych nad Wisłostradą. "W ubiegłych latach wielokrotnie dochodziło tutaj do zdarzeń drogowych, w tym wypadków śmiertelnych" - wyjaśniają drogowcy w komunikacie.

Fiasko dwóch przetargów

Kwestia poprawy bezpieczeństwa na moście jest pokłosiem tragicznego wypadku, do którego doszło we wrześniu 2018 roku. Wówczas z inicjatywy prezydenta Warszawy zaplanowany został zakup urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego i wiadukcie łączącym go z Alejami Jerozolimskimi. Przetarg został jednak dwukrotnie unieważniony.