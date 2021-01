Skargi ratowników na nową stację wyczekiwania. "Chcielibyśmy przynajmniej, żeby było ciepło"

Stacje wyczekiwania pełnią dla ratowników medycznych rolę miejsca, gdzie oczekują na kolejne wezwania - tam mają dostęp do sanitariatów, kuchenki, krzeseł, łóżek polowych czy medykamentów. Nowa stacja powstała przy ulicy Jazdów 5 w budynku dawnego szpitala, który obecnie pełni funkcję przychodni. - Z moich informacji wynika, że ta stacja miała działać od 1 stycznia, po to, aby obsługiwać wezwania z Solca, Czerniakowa i nowych osiedli z okolic Bartyckiej, ponieważ karetce zbyt dużo czasu zajmował dojazd z ulicy Poznańskiej (innej stacji, która obsługuje rejon Śródmieścia - red.) - wyjaśnił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Z jego rozmów z ratownikami wynikało, że panują tam "fatalne warunki socjalne". - Otrzymałem informację, że budynek jest ogrzewany tylko do godziny 15, kiedy działa przychodnia, natomiast później, podobnie jak w weekendy i święta, już nie. Słyszałem o przypadkach, że ratownicy jeździli więc na Jazdów jedynie, aby zalogować się do systemu, bo tego wymaga procedura. Potem wracają na Poznańską - dowiedział się nasz reporter.

"Stacja Jazdów funkcjonuje prawidłowo"

O sprawę zapytaliśmy rzecznika stołecznego pogotowia Piotra Owczarskiego. Twierdzi, że nie ma mowy o fatalnych warunkach, a informacje o tym, że zespół odmówił tam pracy, są nieprawdziwe. - Stacja Jazdów funkcjonuje prawidłowo. Od dnia jej uruchomienia, czyli od 1 stycznia, do działu administracyjnego Meditrans nie wpłynęło żadne zgłoszenie - ani od kierownika stacji, ani również od pracowników stacji, że są jakieś problemy z ogrzewaniem - stwierdził Owczarski. Jednak zastrzegł, że po mailu od naszej redakcji, dyrekcja zgłosiła sprawę do właściciela budynku, który zobowiązał się sprawdzić ustawienia pieca oraz temperaturę w grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach.

Rzecznik zaznaczył też, że Meditrans dysponuje w rejonie Warszawy 37 stacjami wyczekiwania, jednak większość z nich nie jest własnością pogotowia, lecz samorządów i innych podmiotów. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawny system Państwowego Ratownictwa Medycznego możliwy jest po spełnieniu takich warunków jak odpowiednie stanowiska wyczekiwania, najnowszej generacji ambulanse wyposażone w najwyższej klasy sprzęt medyczny, czy certyfikaty ISO. Determinuje nas jednak budżet, który został obcięty przez Narodowy Fundusz Zdrowia o 8 procent. Mamy coraz mniej środków, za to coraz więcej wydatków i to nas martwi, bo zapewnianie najwyższych standardów pracy staje się coraz trudniejsze - zauważył Owczarski.

"Wydaje się, że problemy zostały rozwiązane"

Poprosiliśmy Meditrans o możliwość objerzenia stacji na żywo. Udaliśmy się tam we wtorek. Naszego reportera oprowadzał po tych pomieszczeniach dyrektor warszawskiego pogotowia Karol Bielski. Problemy, które sygnalizowali nam ratownicy, wyglądały na rozwiązane. - W pomieszczeniach ustawione były cztery elektryczne grzejniki, więc widać, że jednak problem ogrzewania w tym miejscu występuje, by gdyby było inaczej to nie musieliby dogrzewać prądem. Wiem, że ratownicy zgłaszali też problem braku stacji łączności i miejsca do dezynfekcji rąk, jednak wydaje się, że te problemy zostały już też rozwiązane - relacjonował Węgrzynowicz.