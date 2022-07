Wyższy nie będzie. Na gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej zawisła wiecha

- To niezwykle ważny dzień dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej i kultury w Warszawie - mówiła we wtorek na terenie budowy MSN wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. - Cała konstrukcja żelbetonowa jest gotowa. Budynek ma swoją docelową wysokość. A przez następne kilkanaście miesięcy będziemy obserwować pracę kończące tę budowę.

Dziewięć wystaw jedocześnie

Jasna bryła muzeum

Docelowo na placu Defilad mają stanąć dwa budynki, ułożone w kształt litery L. Siedziba MSN znajdzie się bliżej Marszałkowskiej i będzie to prosta, jasna, niemal biała bryła. Wokół całego parteru znajdą się podcienie, a przez szklaną elewację będzie można zajrzeć do wnętrza budynku.

Co z Teatrem Rozmaitości?

W lutym 2018 roku miasto zdecydowało się na rozdzielenie inwestycji na dwa postępowania. Jednak ze względu na sporne działki na placu Defilad przedłużały się procedury administracyjne. Bez kontroli nad działką, teatr nie miał dostępu do drogi publicznej, przez co nie można było wydać pozwolenia na budowę. Ostatecznie dokument udało się pozyskać w styczniu tego roku.

We wrześniu ubiegłego roku ratusz zapowiadał, że ze względu na sytuację budżetową miasta, inwestycja musi zostać rozłożona w czasie – do 2025 roku. W kwietniu 2022 roku ogłoszono przetarg. - Jesteśmy na etapie ogłoszonego przetargu. W listopadzie poznamy wykonawców, którzy zgłoszą się do tego przetargu. Wtedy też będziemy mogli dokładnie zaplanować, co dalej - powiedziała nam we wtorek Aldona Machnowska-Góra.