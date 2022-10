Potrącił dwóch policjantów, uciekł. Grozi mu 12 lat w więzieniu, na koncie ma już inne przestępstwa

12 października prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia w tej sprawie. Za zarzucane czyny Mariuszowi K. może grozić nawet do 12 lat więzienia. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, Mariusz K. to dobrze znany organom ścigania przestępca. Ma na koncie gwałty i przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu.