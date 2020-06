Usunęli bariery blokujące jazdę na skróty, kolejne pojawiły się kilkadziesiąt metrów dalej 

Mieszkańcy wilanowskiej części ulicy, a szczególnie kierowcy, czekali aż zablokowana przez dewelopera ulica będzie znów przejezdna. To ułatwiłoby im dojazd do alei Wilanowskiej, a przede wszystkim pozwoliłoby nie nadrabiać drogi przez zakorkowaną Dolinę Służewiecką.

Bariery zniknęły. Z tym, że – jak podała "Gazeta Stołeczna" – pojawiły się trochę dalej - już bezpośrednio na Arbuzowej, tuż przy Winogronowej. Co oznacza, że dojazd na skróty do alei Wilanowskiej został ponownie zablokowany. Dlaczego tak się stało?

Interesy dwóch dzielnic

"To już docelowa organizacja ruchu. Nadrzędnym celem wprowadzenia projektu było wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Ursynowa, od ul. Nowoursynowskiej do Wilanowa, do al. Wilanowskiej. Każda z dzielnic opiniując projekt dokonywała analizy możliwości dojazdu do każdego miejsca, znając problemy i specyfikę obszaru, starała się zapewnić najbardziej korzystną z punktu widzenia mieszkańców tego rejonu, wersję projektu oraz uniemożliwić ruch tranzytowy" – przyznaje również "Gazecie Stołecznej" Teresa Rosłoń z mokotowskiego urzędu dzielnicy.