Mieszkała w betonowej wiacie, unikała szpitala. "Dziecko urodziło się wychudzone, ale zdrowe"

Na świat przyszło dziecko 26-latki w kryzysie bezdomności, która zamieszkiwała betonową altanę na Białołęce. Poród odbył się w szpitalu dzięki zaangażowaniu ratowników z fundacji Ambulans z Serca, streetworkerów oraz organizacji pomocowych. "Dziecko urodziło się wychudzone, ale zdrowe. Mama uniknęła śmierci oraz powikłań" - podali ratownicy. O przyszłości malucha zdecydował sąd, wkrótce może on znaleźć nowy dom.

Historię 26-latki w kryzysie bezdomności opisywaliśmy na początku grudnia na tvnwarszawa.pl. Jej losy od pewnego czasu śledzili strażnicy miejscy, ratownicy medyczni oraz streetworkerzy. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Mieszkała wraz ze swoim partnerem w nieosłoniętej po bokach betonowej wiacie przy Myśliborskiej. Już pod koniec listopada trafiła do szpitala, gdzie lekarze z przyczyn medycznych zamierzali wywołać poród. Straż miejska relacjonowała, że nie doszło do tego, ponieważ przyszła matka na własne żądanie opuściła placówkę medyczną.

Rankiem 7 grudnia funkcjonariusze sprawdzali przy Myśliborskiej, w jakim znajduje się stanie. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni orzekli, że powinna natychmiast trafić do szpitala. Początkowo kobieta oponowała, lecz ostatecznie udało się ją tam przetransportować.

Teraz ratownicy z fundacji Ambulans z Serca, czyli załogi niosącej pomoc osobom w kryzysie bezdomności, opisali dalszy ciąg tej sprawy. Z ich relacji wynika, że 26-latka nie pozostała na długo w szpitalu. "Uciekła. Jednego z kolejnych dni znaleźli ją mistrzowie świata w znajdywaniu ludzi na ulicy i ogarnianiu ich życia, czyli streetworkerzy z Warszawskiego Streetworkingu i Poradnictwa. Pani znowu trafiła do szpitala. Znowu z niego uciekła. A potem jeszcze raz" - informują w mediach społecznościowych.

Noworodek przyszedł na świat "wychudzony, ale zdrowy"

Kobieta znikała, ale osoby z organizacji pomocowych nie odpuszczały. Załoga Ambulansu z Serca szukała jej między innymi w miniony wtorek w rejonie dawnej Fabryki Domów na Tarchominie, ale nie udało się jej namierzyć. Ponownie patrol udał się na poszukiwania dwa dni później, czyli w czwartek. Znów pojechał w miejsce wskazywane im wcześniej przez jedną ze streetworkerek. Tym razem przedstawiciele fundacji zastali tam 26-latkę.

"Był czas by przekonać Panią do tego, by jednak udała się z nami do szpitala i szybko ją tam przewieźć. Dlaczego szybko? Bo akcja porodowa właśnie się zaczynała, a z pewnych powodów poród nie mógł odbyć się całkowicie naturalnie. Pani urodziła przez cesarskie cięcie, bezpiecznie i w warunkach godnych Europy w XXI wieku. Dziecko urodziło się wychudzone, ale zdrowe. Mama uniknęła śmierci oraz powikłań" - czytamy we wpisie Ambulansu z Serca.

Jak wskazała fundacja, noworodek prawdopodobnie znajdzie wkrótce dom. Wyjaśniła, że streetworkerzy zawczasu zajęli się kwestiami prawnymi i w chwili porodu była już gotowa decyzja sądu, co do przyszłości dziecka.

Ciężarna 26-latka mieszkała pod betonową wiatą Stołeczna straż miejska

Kobieta trafiła do szpitala dzięki współpracy wielu osób

Ratownicy podkreślają, że nie piszą o sprawie po to, by chwalić się tym, że to właśnie im udało się bezpiecznie dowieźć 26-latkę do szpitala. Tłumaczą, że chcą w ten sposób pokazać, jak ważne jest zaangażowanie wielu osób, służb i instytucji w podobnych sytuacjach.

"Gramy w jednej drużynie, straż miejska, streetworkerzy, inne organizacje pomocowe - wszyscy razem. Nie jest ważne, kto ostatecznie zawiózł do szpitala. Bo zapewne gdyby nie wcześniejsze trzy próby, przekonywania i cała ta praca wykonana przez wszystkich tych ludzi, nasz ambulans nie miałby przygotowanego "gruntu" pod ten transport. A wtedy, zamiast sukcesu czytalibyśmy o dziecku mieszkającym na ulicy, podrzuconym do okna życia, a w najgorszym wypadku znalezionym martwym. To, że do tego nie doszło, to praca bardzo wielu ludzi z różnych instytucji. Nawet jeżeli finał tej historii napisaliśmy my" - zaznaczyli.

Gdzie szukać pomocy dla osób w kryzysie bezdomności?

Ratusz podawał na początku grudnia, że w stolicy znajduje się około 1400 miejsc, zapewniających schronienie osobom w kryzysie bezdomności. Dostępne są trzy noclegownie: przy Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i Myśliborskiej 53. Każdy potrzebujący może skorzystać z nich w godzinach 18.00-8.00 Są tam wydawane posiłki - ciepła kolacja i śniadanie. Przy placówkach działają także ogrzewalnie.

Noclegownia przy Kupieckiej jest nowym puntem na mapie stolicy, ze schronienia może skorzystać tam jednocześnie 150 osób. Została otwarta w miejsce dwóch zlikwidowanych ostatnio punktów przy Polskiej i Marywilskiej.

Noclegownia przy Kupieckiej P. Dąbrowski / Urząd m.st. Warszawy

Urzędnicy przypominają, że na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi także ogrzewalnię przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Obok dostępne są także jadłodajnia i łaźnia.

Dodatkowo na terenie miasta działalność prowadzi 18 schronisk. Siedem z nich oferuje usługi opiekuńcze, a przyjęcie do nich następuje po przeprowadzonym postępowaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Noclegownia przy Kupieckiej P. Dąbrowski / Urząd m.st. Warszawy

Pomoc medyczna, transport do placówek pomocowych i darmowa pralnia

Osoby dotknięte kryzysem bezdomności mogą także skorzystać ze specjalnego autobusu - Mobilnego Punktu Poradnictwa - zapewniającego transport między warszawskimi punktami pomocowymi. W zespole MPP pracują streetworkerzy bezdomności, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Więcej informacji, w tym na temat aktualnej trasy autobusu, czasu przejazdu, przystanków - można znaleźć na profilu Mobilnego Punktu Poradnictwa na Facebooku.

Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób bezdomnych (zdjęcie z 2019 roku) Urząd Miasta

Porady lekarskie i zabiegi ambulatoryjne dostępne są w Punkcie Pomocy Medycznej, prowadzonym na zlecenie miasta przez Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 do 15.00.

Nieodpłatna pralnia dostępna jest przy Grochowskiej 259A. prowadzi ją Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat". Z jej usług mogą korzystać placówki dla osób bezdomnych posiadające umowę dotacyjną z miastem oraz indywidualne osoby bezdomne na podstawie skierowania z OPS lub punktu poradnictwa.

Niesieniem pomocy zajmuje się także wspólnie ze streetworkerami straż miejska. Patrole działają na terenie wszystkich 18 dzielnic. Zajmują się m.in. rozwożeniem ciepłych posiłków.

Działania pomocowe na terenie miasta od ponad roku koordynuje Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa". "W sytuacji, gdy Straż Miejska lub policja otrzymują zgłoszenie od mieszkańca, że w przestrzeni publicznej przebywa bezdomna osoba potrzebująca pomocy, służby kontaktują się bezpośrednio z pracownikiem WCI, który rozpoznaje jej stan zdrowia i kieruje służby do odpowiedniej placówki. Znacznie skróciło to czas interwencji podejmowanych przez służby. Miejski koordynator utrzymuje również stały kontakt ze szpitalami oraz placówkami ochrony zdrowia. Wskazuje odpowiednie miejsca noclegowe dla osób opuszczających szpitale lub mające trudności w poruszaniu się" - podaje ratusz.

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl