Pokój przed wiarą. Festiwal zmienił nazwę, by pokazać solidarność z ofiarami wojen

To szósta edycja festiwalu, ale pierwsza pod taką nazwą (wcześniejsze odbywały się jako Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju). Z pozoru kosmetyczna zmiana kolejności dwóch słów nie jest przypadkowa i ma związek z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Aktualne pozostaje też założenie Zajferta, że festiwal ma kreować, nie odtwarzać; wymyślać, nie powtarzać. Dlatego konsekwentnie zaprasza artystów, których inspiruje do nowych muzycznych zadań. Najczęściej w takim repertuarze można ich wysłuchać tylko ten jeden raz. Nie zmieniła się również idea głębokiego sięgania do religijnych źródeł, nie tylko chrześcijańskich, bo wymiar ekumeniczny jest dla organizatorów - Centrum Myśli Jana Pawła II - bardzo istotny.

Utwory mnicha konwertyty

Festiwal zainauguruje "Obadiah", koncert za którym stoi zespół Pokrzywiński & Ensemble Labirhythm. - To będzie muzyczna opowieść o niezwykłej postaci. 900 lat temu Johannes z Oppido, średniowieczny włoski mnich, przechodzi konwersję na judaizm i przyjmuje imię Obadiah. 700 lat później w Kairze archeolodzy odkrywają pamiętnik z jego niezwykłych podróży. Wśród starych zwojów znajdują również trzy fragmenty utworów muzycznych, które Obadiah skomponował do tekstów hebrajskich. Kolejne 200 lat później w Muzeum POLIN zagramy koncert inspirowany postacią i muzyką Obadiaha - zapowiada wiolonczelista i kompozytor Tomasz Pokrzywiński.

Wraz z towarzyszącymi mu: Alonem Sarielem na lutni, Wojciechem Lubertowiczem na duduku i bębnach obręczowych, Mirosławem Feldgeblem na klawesynie i harfie oraz Dorotą Szczepańską (sopran), podejmują się rekonstrukcji średniowiecznego dzieła i umieszczenia go we współczesnym, najbliższym im, muzycznym świecie.

Dekonstrukcja czasu

Tego samego wieczoru Atom String Quartet zagra dwa kwartety smyczkowe Aleksandra Tansmana, oznaczone numerami 3 i 5. - My, Atom String Quartet, jesteśmy także kompozytorami, dlatego mieliśmy wielką frajdę, analizując to dzieło. Wyraźnie słychać różnicę między tym wcześniejszym kwartetem z 1925 roku a późniejszym z 1940. Pierwszy nawiązuje do motywów ludowych, muzyki żydowskiej, drugi jest bardziej rozbudowany, dojrzalszy, reprezentuje nurt neoromantyczny. Ale nasz zespół nie może się skupić wyłącznie na wykonywaniu nut jeden do jednego, jak zwykle musimy dołożyć coś od siebie. Nie zabraknie naszych improwizacji - zapewnia Dawid Lubowicz, skrzypek ASQ.