Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie. "Będzie stanowiło dla Polaków powód do dumy"

Podkreślił, że dotychczas, przez te wszystkie lata, Muzeum Wojska Polskiego funkcjonowało w budynkach użyczonych. - Od dziś Muzeum Wojska Polskiego działa w budynku, który został pobudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego; zaprojektowanym tak, żeby można było jak najprościej, jak najbardziej przystępnie wyeksponować to wszystko, co stanowi o zbiorach Muzeum Wojska Polskiego - wyjaśnił.

Jak dodał, ważne jest również to, że Muzeum Wojska Polskiego jest w Cytadeli. - A więc w miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających, z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Dziś to miejsce jest otwarte - podkreślił.