Bezcenne zbiory za zamkniętymi drzwiami. Muzeum Techniki nie otworzy się wraz z innymi

Rząd dał zielone światło do otwarcia galerii i muzeów 1 lutego. Ale w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury drzwi pozostaną zamknięte. Dyrektor placówki zapewnia, że jego zespół nie próżnuje i zaprasza na otwarcie nowej wystawy we wrześniu.

W związku z antycovidowymi obostrzeniami w listopadzie zamknięto wszystkie muzea i galerie w Polsce. Ale w pracy placówki, która przez kilkadziesiąt lat pokazywała dorobek polskiej techniki, niewiele to zmieniło - pozostaje zamknięte od 2017 roku. To skutek problemów finansowych, w jakie popadło po tym, jak resort nauki odmówił dotacji . Rosnące zadłużenie sprawiło, że władze Pałacu Kultury wymówiły muzealnikom umowę na pomieszczenia , które zajmują od 1955 roku. Szybko pojawiły się obawy, że kolekcja może zostać wyprzedana , dlatego stołeczny konserwator zabytków zdecydował o jej zajęciu .

Kolekcja bezpieczna, długów brak

- Ta kwestia została ostatecznie rozstrzygnięta. Cała kolekcja, która należała do Muzeum Techniki Przemysłu NOT, trafiła do Narodowego Muzeum Techniki. Większość eksponatów znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki, natomiast w związku z tym, że muzeum w tym miejscu jest nieczynne, część kolekcji dotycząca motoryzacji została przewieziona do naszego oddziału zamiejscowego w Chlewiskach i tam można ją cały czas oglądać - mówi nam Mirosław Zientarzewski. - Muzeum nie przejęło żadnych zobowiązań i długów. Jest nową placówką z nowym budżetem, nie ma żadnych długów - zapewnia.

Otwarcie planowano na wiosnę 2020 roku, ale tego terminu nie udało się dotrzymać. I nie ma to związku z koronawirusem. - W muzealnictwie wiele rzeczy dzieje się wolniej niż nam się wydaje. Muzeum jest w organizacji, trzeba przeprowadzić inwentaryzację zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych, to zajmuje czas, a mamy mały zespół - 18 etatów tutaj, licząc z oddziałem zamiejscowym - odpowiada Zientarzewski.

Czyszczenie piaskowca po 65 latach

Zespół muzeum przygotowuje się do otwarcia nowej wystawy pod tytułem "Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe". - Myślę, że nastąpi we wrześniu 2021. Młodzież wróci do szkół, my wrócimy do działalności wystawienniczej, miejmy nadzieję, że koronawirus będzie już wspomnieniem, a przynajmniej nie będzie tak groźny jak dziś - mówi Mirosław Zientarzewski. - Prace nad scenariuszem są skończone, ogłosimy niebawem konkurs na projekt ekspozycji - dodaje.