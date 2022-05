Warszawa ma przejąć od ministerstwa kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest projekt uchwały

MSN jest współprowadzone przez ministerstwo i samorząd

Wiceprezydentka: miasto da radę finansować działalność muzeum

W projekcie uchwały napisano, że trwają prace między stronami w celu wypracowania treści umowy. - Mam nadzieję, że negocjacje zakończą się sukcesem - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski. - To prawda, to oznacza dla nas dodatkowe koszty bieżące, ale jeżeli poniosło się tak olbrzymie wydatki (na budowę - red.), to warto, żeby gospodarzem tego miejsca był ten, który to muzeum wybudował - dodał wiceprezydent stolicy.