Rośnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rosną też koszty, wydłuża się budowa

Budowa złapała opóźnienie

- Nie bez znaczenia były również okoliczności związane z epidemią koronawirusa. W tym przypadku to nie tylko absencje, spowodowane chorobą pracowników generalnego wykonawcy czy podwykonawców, które wpłynęły na spowolnienie zaplanowanego harmonogramu, ale też podobne trudności wśród producentów i dostawców materiałów budowlanych. Opisane problemy wywołane przez epidemię zostały już w większości zażegnane i budowa wróciła do zaplanowanego tempa - poinformowała Mydłowska-Krawcewicz.

Dodała, że to wszystko wpłynęło jednak negatywnie na zaplanowany w 2019 roku harmonogram prac. - Według obecnych szacunków, prace budowlane powinny być zakończone w drugiej połowie 2023 roku - poinformowała. Według pierwotnego harmonogramu zakończenie robót budowlanych miało nastąpić we wrześniu 2022 roku. - W tej chwili postępy na budowie są bardzo dynamiczne, widać już wiele skończonych pomieszczeń - kino, audytorium, niektóre galerie. Nadrabiamy opóźnienia - uzupełnia dyrektorka MSN.

Dwie inwestycje

Docelowo na placu Defilad mają stanąć dwa budynki, ułożone w kształt litery L. Siedziba MSN znajdzie się bliżej Marszałkowskiej i będzie to prosta, jasna, niemal biała bryła. Wokół całego parteru znajdą się podcienie, a przez szklaną elewację będzie można zajrzeć do wnętrza budynku.

Co z Teatrem Rozmaitości?

W lutym 2018 roku miasto zdecydowało się na rozdzielenie inwestycji na dwa postępowania. Jednak ze względu na sporne działki na placu Defilad przedłużały się procedury administracyjne. Bez kontroli nad działką, teatr nie miał dostępu do drogi publicznej, przez co nie można było wydać pozwolenia na budowę. Ostatecznie dokument udało się pozyskać w styczniu tego roku. Ale od tego momentu sprawa budowy nie posunęła się do przodu.

- Sytuacja budżetowa zmusza nas dziś do rozłożenia tej inwestycji w czasie. Będziemy analizować perspektywę finansową i podejmować decyzje. Ogłoszenie przetargu w tym roku, mając na uwadze sytuację budżetową, wydaje się niemożliwe. Według dotychczasowego planu inwestycja budowy TR Warszawa jest rozłożona do 2025 roku. Pozwolenie na budowę jest ważne trzy lata - przyznała Edyta Mydłowska-Krawcewicz. - Na razie, do końca 2025 roku, zaplanowano 130 milionów złotych, już wiemy, że to kwota znacznie niedoszacowana - dodała.