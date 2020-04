Czy religijny Żyd musi wiedzieć, którą rękę myje pierwszą? Muzeum POLIN zaprasza na wirtualne spacery

Choć muzea i instytucje kultury pozostają zamknięte ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii, wiele z nich nie pozwoliło o sobie zapomnieć i swoje działania z powodzeniem przeniosło do sieci. Tak jest między innymi w przypadku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego pracownicy od dwóch tygodni wirtualnie oprowadzają po wystawie stałej.

- Zapraszamy do wspólnej podróży średniowiecznym szlakiem z żydowskimi kupcami. Wejdziemy do żydowskiego domu i do synagogi, opowiemy o dylematach Żydów w szybko zmieniającym się świecie XIX wieku i dylematach tych, którzy przeżyli II wojnę światową i żyli w komunistycznej Polsce. Nawet jeżeli ktoś zna wystawę, to ma szansę odkryć nowe treści, spotkać nieznane wcześniej postaci - zachęca Dagmara Mańka-Wizor z działu edukacji Muzeum POLIN i przewodniczka w jednym z wirtualnych spacerów.

Co musi wiedzieć religijny Żyd?

W sobotę 25 kwietnia swoją premierę miał już trzeci odcinek "Spacerów po wystawie. Bez wychodzenia z domu". Przewodniczka z POLIN Renata Płotczyk opowiedziała o czasach, kiedy polscy Żydzi mogli cieszyć się tolerancją religijną. W tym odcinku muzeum przeniosło widzów do Lublina do roku 1569, kiedy Zygmunt August doprowadza do podpisania kolejnego dokumentu poświadczającego unię Polski i Litwy. Ta lekcja historii opowiada o tym, w jaki sposób Polacy zaczęli odtąd wybierać króla oraz jak wyglądał olbrzymi kraj, który rozciągał się wówczas "od morza do morza". - Te czasy dają nam możliwość poznania rozrastającej się społeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Miasta i miasteczka przyjmują w swoje granice nowych mieszkańców - opowiada Renata Płotczyk. Jakie były zwyczaje Żydów? Te i inne ciekawostki wirtualnie zwiedzający mogą usłyszeć w najnowszym odcinku. A wśród nich można się dowiedzieć, czy: religijny Żyd musi wiedzieć, jakiego buta zakładać pierwszego, którą rękę myje pierwszą: prawą czy lewą oraz jakie błogosławieństwo czy modlitwę w danym momencie dnia musi wypowiedzieć.

O czasach najdawniejszych

Do tej pory, osoby odwiedzające profil na Facebooku muzeum POLIN, miały okazję odbyć wirtualną podróż do najdawniejszych czasów żydowskiego osadnictwa na ziemiach polskich. Podczas spaceru Mariusz Jastrząb, muzealny przewodnik opowiadał o pochodzeniu Żydów, o ich profesjach, a także o tym, czego nie wolno było im robić po osiedleniu się na ziemiach polskich. Premiera pierwszego spaceru po POLIN odbyła się 11 kwietnia. Jak w średniowieczu dochodziło do pierwszych spotkań pomiędzy Żydami i Polakami? Skąd Żydzi znaleźli się na terenie Polski? Czym się zajmowali? Odpowiedzi na te pytania udziela przewodnik, a w mini wykładzie pomaga mu między innymi mapa.

Tragiczne losy Żydów w czasie okupacji

Tydzień później przewodniczka Anita Borkowska zabrała oglądających do tragicznych czasów po wybuchu drugiej wojny światowej, kiedy Żydzi zamieszkujący okupowaną przez hitlerowskie Niemcy Polskę, są stopniowo pozbawiani praw oraz izolowani w otoczonych murami dzielnicach. Drugi odcinek "Spacerów po wystawie. Bez wychodzenia z domu" to też okazja do wysłuchania opowieści o bohaterach żydowskiego zrywu w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Przed wojną Żydzi stanowili 30 procent ludności Warszawy. Zostali stłoczeni w niewielkim getcie, stanowiącym 2,5 procenta powierzchni miasta. Co stało się z tymi, którzy zostali wywiezieni poza Warszawę? Jak radzili sobie w czasach panujących epidemii, głodu i ciężkiej pracy na rzecz III Rzeszy? Przewodniczka pokazuje to między innymi na zdjęciach znajdujących się w muzeum POLIN.

Autor:dg, katke/pm