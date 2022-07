Muzeum POLIN z prestiżową europejską nagrodą

Do jubileuszowej, 20. edycji tej najbardziej prestiżowej w Europie nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, nominowano 30 wyjątkowych projektów z 18 krajów europejskich.

Nagrody będą wręczane w Pradze

- Rok 2022 jest dla nas wyjątkowy, bowiem świętujemy w nim 20. rocznicę istnienia Europejskiej Nagrody Dziedzictwa Kulturowego (ang. EU Prize for Cultural Heritage), najwyższego wyróżnienia na polu europejskiego dziedzictwa - powiedziała Mariya Gabriel po ogłoszeniu laureatów. Dodała, że wiele spośród nagrodzonych w tym roku inicjatyw ukazuje ogromne zaangażowanie młodych ludzi, zainteresowanych "naszym dziedzictwem, historią i tożsamością kulturową". Oceniła, że jest to wyjątkowo cenne w Europejskim Roku Młodych. - Szczególnie serdeczne myśli kierujemy w stronę dwojga ukraińskich laureatów - podsumowała.

Celebracja żydowskiego dziedzictwa kulinarnego

TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia został nagrodzony jako wyjątkowe wydarzenie, które przybliża kulturę i historię polskich Żydów poprzez celebrację żydowskiego dziedzictwa kulinarnego. Podczas TISZ Festiwalu, organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wspólne jedzenie otwiera drogę do rozmowy o wspólnej historii, walce ze stereotypami i przełamywaniu barier.

TISZ - nazwa Festiwalu zaczerpnięta jest z języka jidysz [jid. "stół"] i nawiązuje do radosnego czasu spędzanego na jedzeniu, piciu i rozmowach przy wspólnym stole.

Projekt popularyzuje wiedzę o kulturze kulinarnej Żydów aszkenazyjskich z Europy Środkowo-Wschodniej oraz ukazuje jej migrację do innych części Europy. Ukazuje elementy wspólne dla różnych europejskich kultur kulinarnych, przybliża historie kryjące się za potrawami oraz wskazuje na ich znaczenie dla kultury i historii Żydów.

Menu w języki jidysz

W realizacji Festiwalu Muzeum współpracuje z lokalnymi organizacjami żydowskimi i dostawcami żywności. Co roku z festiwalem współpracuje kilka barów mlecznych w Warszawie; wprowadzając menu w języku jidysz uwidaczniają pokrewieństwo kuchni polskiej i żydowskiej.

TISZ Festiwal stanowi doskonałą okazję do popularyzacji żydowskiego dziedzictwa kulturowego wśród nowych grup zwiedzających. - Dla 40 proc. uczestników festiwalu był to pierwszy udział w jednym z wydarzeń muzeum – zaznaczyła Marta Dziewulska. - Z roku na rok rośnie też zainteresowanie Festiwalem. Dzięki sukcesowi Festiwalu TISZ, w marcu 2022 roku Muzeum POLIN otworzyło pierwszą wystawę czasową poświęconą żydowskiej żywności "Od Kuchni. Żydowska kultura kulinarna". Wystawa potrwa do grudnia 2022 roku – dodała rzecznik POLIN.