Muzeum rekrutuje wolontariuszy do akcji Żonkile

19 kwietnia wolontariusze będą rozdawać warszawiakom papierowe żonkile – symbol pamięci. Akcja jest związana z uroczystościami w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Muzeum POLIN rekrutuje chętnych do zespołu wolontariuszy.

W akcji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat, są dobrze zorganizowane, sprawnie komunikują się z ludźmi, potrafią pracować w grupie, są zainteresowane historią najnowszą (nie jest to warunek konieczny). Atutem jest znajomość języków obcych: angielskiego lub innych.

Do grona ambasadorów akcji dołączyli do tej pory między innymi: Ewa Błaszczyk, Brodka, Maria Dębska, Kortez, Bartosz Kurek, Marian Turski i Adam Woronowicz.

Nawet 200 tysięcy kwiatów jednego dnia

"Wolontariusze przekażą warszawiakom papierowe żonkile - symbol pamięci. Warto dołączyć do akcji nagrodzonej tytułem najlepszej kampanii społecznej, która stanowi zarówno lekcję historii, jak i naukę szacunku i tolerancji” – zachęca muzeum.

Wolontariusze rozdawali do tej pory w jeden dzień nawet dwieście tysięcy kwiatów. W tym roku będzie to już ósma akcja. Rekrutacja potrwa do 24 lutego. Szczegółowe informacje na temat zapisów można znaleźć tutaj.