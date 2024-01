Wyjątkowa moneta trafiła do Muzeum Historii Polski. "Numizmatyczny rarytas"

Muzeum przypomniało, że "w październiku 1621 r. wojska Rzeczypospolitej odniosły pod Chocimiem świetne zwycięstwo nad przeważającymi siłami tureckimi". Poinformowało, że "najprawdopodobniej właśnie to wydarzenie upamiętnia złota moneta o wadze 50 dukatów, która w ostatnich tygodniach trafiła do kolekcji Muzeum Historii Polski".

"Biały kruk wśród numizmatów"

"Ten numizmatyczny rarytas, wybity w tym samym 1621 r. w Bydgoszczy dla króla Zygmunta III Wazy, to tzw. donatywa, czyli nieprzeznaczony do wykorzystania w obiegu pieniądz o wielkiej wartości wybijany na specjalną okoliczność" - napisało w komunikacie MHP. "50-dukatówka Zygmunta III Wazy należy do największych i najrzadszych monet w ogóle. Liczy sobie blisko siedem centymetrów średnicy i jest zupełnym unikatem: egzemplarz zakupiony przez MHP był jedynym znajdującym się na rynku. Obok tego znajdującego się w Warszawie, znany jest tylko jeszcze jeden, pochodzący ze skarbu z Ławry Peczerskiej, kijowskiego klasztoru prawosławnego, przechowywany w petersburskim Ermitażu" - wskazało.

Muzealnicy zaznaczyli, że "nowy nabytek Muzeum Historii Polski to nie tylko biały kruk wśród numizmatów". "To także jedno z najpiękniejszych i najważniejszych dzieł polskiej sztuki medalierskiej. Autorem stempli, które posłużyły do wybicia monety, był Samuel Ammon, uważany za najwybitniejszego z medalierów działających w Rzeczypospolitej w okresie baroku. Zachwycony kunsztem gdańskiego mistrza, Zygmunt III Waza na prywatnej audiencji osobiście obdarował go złotym łańcuchem" - podali.