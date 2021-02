Muzea wychodzą z lockdownu. Niektóre wystawy czekały od listopada

Muzea i galerie otwierają się dla zwiedzających. Pierwsze wernisaże już za nami, od wtorku otwarte dla publiczności będą Zamek Królewski i Muzeum Narodowe. Są też placówki - takie jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Muzeum Warszawy - które zapraszają gości nieco później - od 4 lutego.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu opublikowanym pod koniec stycznia, od 1 lutego muzea i galerie sztuki mogą być otwarte dla publiczności. Warunkiem będzie jednak zachowanie reżimu sanitarnego. Jednym z wznawiających działalność wystawienniczą miejsc jest Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki. Jej dyrektor Hanna Wróblewska opowiedziała reporterce TVN24 o przygotowaniach do otwarcia po lockdownie. - Czujemy się przygotowani, choć problemy zawsze mogą przyjść z niespodziewanej strony. Śmiejemy się, że jeżeli przyszliby wszyscy ci, którzy napisali do nas na Facebooku, że będą od poniedziałku, to będą musieli poczekać - zaznaczyła.

- Poniedziałek jest dniem, w którym zwykle jesteśmy zamknięci, natomiast mamy dwa wernisaże - dodała Wróblewska. Pierwszy to otwarcie wystawy "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca", która czekała na to od 27 listopada ubiegłego roku. Będą na niej prezentowane prace kilkudziesięciu artystów. Drugi wernisaż będzie poświęcony wystawie "Rhizopolis" autorstwa Joanny Rajkowskiej. Ten był planowany na 1 lutego. - Spodziewam się, że przyjdą kuratorzy, przyjdą artyści, którzy są obecni na tych wystawach - podkreśliła Wróblewska. Jak dodała, ma nadzieję, że goście będą zainteresowani wystawami nie tylko w pierwszym dniu ich dostępności.

Pytana o obawy, czy może dojść do ponownego zamknięcia muzeów i galerii, przyznała: - Mam obawę, że to jest na próbę, zapowiedziane na dwa tygodnie. Ale my to robimy tak, jakby to miało być na zawsze. Dlatego też będziemy starać się zachować wszelkie ograniczenia i dystans społeczny.

Przypomniała też, że latem zdarzały się sytuacje, gdy obsługa galerii musiała dyskutować z publicznością na temat konieczności zasłaniania ust i nosa. - Szanowni Państwo, zapraszamy do Zachęty. Ale bardzo prosimy: w maseczkach i z dystansem społecznym. A jeżeli ktoś czuje się zagrożony, albo nie chce wychodzić z domu, cały czas utrzymujemy nasz program Zachęta Online - apelowała Wróblewska.

Zamek Królewski

"Bardzo cieszymy się z możliwości otwarcia Zamku Królewskiego w Warszawie dla zwiedzających i zapraszamy wszystkich od wtorku, 2 lutego" - napisała zastępca dyrektora ds. marketingu zamku Elżbieta Ofat. "To ważny czas dla Zamku, gdyż właśnie rozpoczynamy obchody Wielkiego Jubileuszu 50-lecia Odbudowy. Do tych obchodów przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, i mamy gotowy Program Wielkich Wystaw, który zainauguruje 23 marca wystawa 'Arcydzieła z Watykanu'" - podkreśliła w komunikacie.

Ofat poinformowała, że "od najbliższego wtorku na odwiedzających, poza stałymi ekspozycjami w Zamku, czeka wystawa 'Porcelany z polskim orłem', a na zamkowym dziedzińcu ekspozycja historycznej skarbonki oraz monumentalna rzeźba Igora Mitoraja 'Ikaria' prezentowana na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą".

Do 14 lutego na elewacji Zamku Królewskiego wyświetlana jest jubileuszowa iluminacja.

Muzeum Narodowe

- Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie będzie otwarty dla publiczności od wtorku 2 lutego - poinformowała specjalistka w dziale komunikacji MNW Monika Bala. Jak wyjaśniła, "tego dnia udostępnione zostaną wszystkie muzealne ekspozycje". - Będzie można je zwiedzać codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10 do 18 - dodała. - Przez pierwszy tydzień, do niedzieli 7 lutego włącznie, wstęp na wszystkie wystawy czasowe i do galerii stałych jest bezpłatny - zapowiedziała Bala.

Na zwiedzających MNW czeka między innymi nowa Galeria Sztuki Starożytnej oraz wystawa czasowa "Polska. Siła obraz" (wyjątkowo przedłużona do 7 lutego).

Galeria Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie Galeria Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie | Danuta Matloch / MKDiN Galeria Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie | Danuta Matloch / MKDiN Galeria Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie | Danuta Matloch / MKDiN Galeria Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie | Danuta Matloch / MKDiN Galeria Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie | Danuta Matloch / MKDiN

Łazienki Królewskie

- Muzeum Łazienki Królewskie zostanie otwarte 2 lutego, ponieważ w poniedziałki zawsze mieliśmy zamknięte z uwagi na tak zwany dzień gospodarczy. Obiekty będą dostępne dla zwiedzających, oprócz Białego Domu i Wodozbioru, które są czynne tylko latem - poinformowała specjalistka ds. kontaktu z mediami Muzeum Łazienki Królewskie Anna Marat.

- Cieszymy się bardzo, bo stęskniliśmy się za zwiedzającymi. To bardzo dobra informacja. Uważam, że muzea to ważne społecznie miejsca i myślę, że to oczekiwanie na możliwość zwiedzania jest wzajemne - podkreśliła.

Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy otworzy się ponownie dla publiczności 4 lutego. Dostępne dla zwiedzających będą siedziba główna przy Rynku Starego Miasta oraz wybrane oddziały, między innymi Muzeum Woli i Muzeum Warszawskiej Pragi. Na stronie placówki zapowiedziano, że od czwartku do niedzieli zwiedzanie będzie odbywało się w wydłużonych godzinach, od 11 do 20. Dodatkowo przez pierwszy tydzień będzie można odwiedzić muzeum za darmo, a w kolejnych dniach z 50-procentowym rabatem, obowiązującym do odwołania.

Na gości będzie czekała specjalnie przygotowana trasa, która ma zapewnić bezpieczeństwo zwiedzania. Będzie można pokonać ją w towarzystwie kuratorów i edukatorów. Na najmłodszych będą też czekały warsztaty organizowane w małych grupkach. Na stronie placówki dostępny jest też harmonogram tegorocznych wystaw czasowych.

Muzeum POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poinformowało na swojej stronie, że placówka otwiera się dla zwiedzających 4 lutego.

Na rok 2021 POLIN zapowiedziało nowy, całoroczny program "Dziedzictwo", w którym prezentowany będzie kulturowy dorobek polskich Żydów. Bohaterami będą między innymi Ida Kamińska, Julian Tuwim, Artur Rubinstein, Samuel Goldwyn, Aleksander Ford, Isaac Bashevis Singer, Bruno Schulz, Henryk Berlewi, Róża Luksemburg, Janusz Korczak czy Ludwik Zamenhoff.

W planach są debaty, festiwal muzyczny, spotkania online z potomkami bohaterów galerii w ramach cyklu "Meet the Family", filmy, oprowadzania kuratorskie po wystawie, spacery śladami wybitnych postaci, warsztaty czy spotkania autorskie. Punktem kulminacyjnym programu ma być będzie otwarcie galerii "Dziedzictwo" - nowej części wystawy stałej Muzeum POLIN "1000 lat historii Żydów polskich".

Centrum Sztuki Współczesnej

Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim wznawia działalność 2 lutego. Na zwiedzających czekają wystawy: "Ko–lekcja wyborów", "Szukam momentu równowagi", "Co nas przetrwa", "Ten pokój chce", a także "Futro" Sebastiana Sebulca w Project Roomie.

"Zwiedzanie wszystkich wystaw odbywać się będzie zgodnie z reżimem sanitarnym" - zaznaczają przedstawiciele CSW na Facebooku.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Od 5 lutego będzie otwarta wystawa "Henryk Streng / Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski". Ze względu na pandemię nie odbędzie się jednak wernisaż i oprowadzenia po ekspozycji. Goście będą mogli obejrzeć wystawę podczas zwiedzania indywidualnego. W dniu otwarcia bilet będzie kosztował złotówkę, a później za normalny zapłacimy pięć złotych, za ulgowy dwa.

Wydarzenia towarzyszące będą nadal odbywały się w formule online.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego ma w najbliższych dniach podać termin ponownego otwarcia się dla zwiedzających. Na Facebooku placówki zaznaczono, że jej pracownicy potrzebują jeszcze kilku dni na przygotowanie się do bezpiecznego powrotu gości.

Placówka nadal prowadzi zajęcia online w ramach Wirtualnej Akademii Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Placówka znajdująca się na Nowym Mieście przy ulicy Freta 16 również zaprasza od 9 lutego. Będzie dostępna dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach 12.00 - 17.00. "Wtorki pozostają dniami wolnymi od opłaty dla osób indywidualnych" - przypominają przedstawiciele muzeum poświęconego noblistce.

Ekspozycję stałą tworzy zbiór oryginalnych notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także jej rzeczy osobistych uczonej oraz tych, które należały do rodziny uczonej. Fragment wystawy zaaranżowano też na laboratorium paryskie państwa Curie, w którym prezentowane są przyrządy pomiarowe.

Muzeum Karykatury

Muzeum znajdujące się na tyłach Krakowskiego Przedmieścia przy ulicy Koziej 11 poinformowało, że otwiera swoje podwoje ponownie 9 lutego. "W przyszłym tygodniu zapraszamy na wystawę "Teresa Jakubowska. Z życia wycięte". Muzeum będzie otwarte od wtorku do niedzieli w godz. 10.30 – 17.30, z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00" - podała w komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych placówka. Bilety będzie można kupić między innymi w kasie.

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP