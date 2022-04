"Panna Wolna" na ścianie kamienicy. "Chciałbym, żeby była symbolem walki o wolność"

Mural został namalowany na 130-metrowej ścianie. Odsłonięto go we wtorek. - Chciałabym powiedzieć do wszystkich kobiet, które uciekają z Ukrainy, po to by chronić rodziny: podziwiam Was! Nie jesteście same. Możecie na nas liczyć. Każdego dnia widzę, tę ogromną siłę, którą nosicie w sercach. Razem przejdziemy przez ten niewyobrażalnie trudny czas - mówiła cytowana w komunikacie prasowym dzielnicy Małgorzata Kwiatkowska, burmistrzyni Targówka.