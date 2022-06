Motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu we Włochach

Motocyklista zderzył się we Włochach z samochodem osobowym. Policja podaje, że mężczyznę przewieziono do szpitala. Służby wyjaśniają na miejscu okoliczności wypadku.

Do zderzenia doszło około godziny 16.20 na ulicy Orzechowej w rejonie skrzyżowania z Łopuszańską. - Doszło do zderzenia bmw z motocyklem marki Honda. Obaj kierujący byli trzeźwi. Kierujący motocyklem został przewieziony do jednego z warszawskich szpitali na dalsze badania - informuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.