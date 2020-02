Most Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radni proponują nazwę dla nowej przeprawy

Wawerscy radni Koalicji Obywatelskiej proponują, by Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem mostu Południowego. Stanowisko w tej sprawie trafi do Rady Warszawy, do której należy ostateczna decyzja o nazwie nowej przeprawy.

Nowy most, powstający w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, miał być pierwotnie gotowy w sierpniu 2020 roku. Wykonawca wnioskował jednak o wydłużenie kontraktu. Drogowcy nadal rozpatrują tę kwestię i nie podają terminu zakończenia prac. Pod koniec stycznia drogowcy pracowali przy ostatecznym spięciu południowej nitki mostu.

Roboczo określa się go mianem mostu Południowego. Gdy zostanie oddany do użytku, Rada Warszawa będzie musiała zdecydować o ustaleniu jego oficjalnej nazwy.

Most WOŚP vs most Bitwy Warszawskiej

Radni Wawra, czyli dzielnicy, którą przeprawa połączy z Wilanowem, przyjęli podczas środowej sesji stanowisko w sprawie nazwy nowego obiektu. Wniosek został przygotowany przez klub Koalicji Obywatelskiej. Zaproponowano w nim imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Skąd taki pomysł? "WOŚP - wielkie, coroczne od prawie trzech dekad, zbiorowe dzieło dobroczynne milionów Polaków, niemające sobie równych na całym świecie i tak szeroko już znane, zasługuje na pomnik wielkości jednego z mostów w stolicy Polski!" - wyjaśnił na Facebooku przewodniczący rady Wawra Michał Żebrowski.

Jak relacjonował, głosowanie w tej sprawie poprzedziła burzliwa dyskusja. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości odpowiednią nazwą byłby most Bitwy Warszawskiej. Gdyby udało się otworzyć przeprawę zgodnie z pierwotnym terminem, zbiegłoby się to z setną rocznicą Cudu nad Wisłą.

"Gazeta Stołeczna" podaje, że radni PiS nie poparli wniosku radnych KO, z kolei przedstawiciele ruchów miejskich wstrzymali się od głosu.

Propozycją wawerskich radnych zajmie się teraz Rada Warszawy. Opinię w tej sprawie będzie musiał także wydać Zespół Nazewnictwa Miejskiego.

Most Południowy w styczniu 2020 roku GDDKiA Warszawa

Jak skrócić nazwę?

W komentarzach pod postem radnego Żebrowskiego pojawiły się sugestie, że nazwa związana z WOŚP jest zbyt długa. Przywołano przykład mostu Marii Skłodowskiej-Curie, który powszechnie nazywany jest mostem Północnym.

W obronie pomysłu radnych KO, Żebrowski odwołał się do innej przeprawy - mostu imienia generała Stefana Grota-Roweckiego. Jak zaznaczył, zwykle mówi się o nim po prostu "most Grota". Idąc tym tropem, jego zdaniem, most Południowy będzie w skrócie nazywany "mostem Wielkiej Orkiestry".

Ulica albo skwer

Tymczasem, zaledwie dwa dni po sesji rady dzielnicy, grupa miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej skierowała do prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację z prośbą o nadanie nazwy WOŚP jednej z warszawskich z ulic lub jednemu ze skwerów. Sugerują oni, by wybór miejsca w sposób adekwatny honorował "wielki wysiłek organizatorów, wolontariuszy oraz darczyńców, którzy biorą udział w WOŚP".

W interpelacji radni powołali się na petycję w tej sprawie, którą w połowie stycznia przygotowali przedstawiciele Warszawskiego Forum Samorządowego.

Radni wskazali też możliwe lokalizacje. "W naszej opinii warto rozważyć okolice miejsc, z którymi WOŚP jest bardzo mocno związana". Chodzi na przykład o Instytut Matki i Dziecka na Woli lub Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Do petycji WFS odniósł się pod koniec stycznia rzecznik stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa. - Rozważamy każdy tego typu wniosek. Trafia on do komisji nazewnictwa miejskiego i tam jest opiniowany - powiedział w rozmowie z portalem onet.pl. Zastrzegł jednak, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie nadaje się ulicom nazw funkcjonujących instytucji lub żyjących osób.

kk/b