Królowa patronką nowego mostu? Trzaskowski zaskoczył radnych pomysłem

Most Anny Jagiellonki - taką nazwę może wkrótce otrzymać nowa przeprawa w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski zgłosił nową propozycję tuż przed czwartkową sesją i radni uznali, że na razie będzie ona musiała poczekać. Zapadły za to decyzje dotyczące nadania nazwisk sławnych Polek pasażom i alejkom w centrum.

"Prezydent Rafał Trzaskowski wystąpił z inicjatywą, aby nowy most na Południowej Obwodnicy Warszawy był mostem Anny Jagiellonki, która ukończyła budowę pierwszej stałej przeprawy przez Wisłę w Warszawie w 1573 r. Liczący 500 metrów drewniany most stanowił jedno z najwybitniejszych dzieł inżynierskich w ówczesnej Europie" - poinformowała w czwartek wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra na Facebooku.

Propozycja Trzaskowskiego została przedstawiona w środę podczas posiedzenia komisji ds. nazewnictwa miejskiego. Jak relacjonuje "Gazeta Stołeczna", radni byli nią na tyle zaskoczeni, że zdecydowali o przełożeniu decyzji na kolejne spotkanie. I choć pomysł zebrał kilka pozytywnych reakcji, to przeciwni takiej nazwie są eksperci z Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Ich zdaniem wystarczające jest to, że Anna Jagiellonka ma już ulicę na Młocinach.

Przypomnijmy, że wcześniej pojawiały się między innymi propozycje, by nowy most został nazwany mostem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mostem Bitwy Warszawskiej czy mostem Legionów Piłsudskiego. Inna opcja zakłada oficjalne nadanie mu określenia, które dziś jest powszechnie używane, czyli po prostu most Południowy.