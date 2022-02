SAVA - nowa warszawska lampa. Na ich montażu miasto ma oszczędzić miliony

Jak informuje w komunikacie ratusz, pierwsze trzy oprawy SAVA zawisły w grudniu ubiegłego roku, przed najdłuższą nocą w roku. Zamontowano je na elewacji budynku Zarządu Dróg Miejskich. Docelowy montaż rozpoczął się jednak we wtorek. Tego dnia konserwatorzy oświetlenia zawiesili nowe lampy w alei Stanów Zjednoczonych i na Wileńskiej (pierwsze egzemplarze dotarły do stolicy w ubiegłym tygodniu, wprost z fabryki). Kolejną partię Zarząd Dróg Miejskich powinien otrzymać już w środę.

Jak małe latające spodki

Ratusz chwali się, że nowe oprawy zostały zaprojektowane specjalnie dla Warszawy. "Nie dziwi więc nazwa, jaką otrzymały – SAVA. Przypominają mały latający spodek, a nowoczesny wygląd zawdzięczają kształtowi kopuły "future proof", w której mieszczą się wszystkie podzespoły składające się na działanie lampy. Sercem oprawy jest odpowiednio dostosowany do niej układ optyczny, pozwalający na ustawienie odpowiedniej temperatury barwowej światła" - opisują urzędnicy.

Dodają, że nowy model będzie prostszy w utrzymaniu i naprawie. Aby otworzyć oprawę i wymienić zużytą część, serwisant nie będzie musiał używać specjalistycznych narzędzi. Wszystko dzięki zastosowaniu m.in. trwałego zawiasu i systemu automatycznego rozłączenia. Cała konstrukcja oprawy wykonana jest ze stopów aluminium, co ma pozwolić jej przetrwać co najmniej kilkadziesiąt lat. "To ważne, bo wraz z latarniami są cały czas narażone na działanie warunków atmosferycznych, w tym opadów i dużych różnic temperatur, zwłaszcza zimą" - tłumaczą w komunikacie.