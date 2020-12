"Monolit z Utah" pojawił się w Warszawie

Zdjęcia tajemniczego, srebrnego obiektu pojawiły się w środę rano na miejskim profilu Dzielnica Wisła. "Każda wycieczka nad Wisłę to niesamowita przygoda. Przekraczając rzekę przez most Świętokrzyski, na prawym brzegu plaży wyłania się tajemnicza i nietypowa instalacja. Jeśli spędzacie czas aktywnie nad Wisłą nie umknie on Waszej uwadze" - brzmi krótki wpis, którym opatrzono fotografie.

Jednocześnie rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka mówi nam, że nie jest to akcja miasta. - To nie jest nasza inicjatywa. Nie możemy w żaden sposób na nią zareagować, ponieważ monolit ustawiono na terenie, który należy do Wód Polskich. Najprawdopodobniej to oddolna inicjatywa społeczna - przekazała Gałecka.