Słony rachunek za gapiostwo. Zapomniała opłacić abonament, dowiedziała się o tym z mandatów

Mieszkanka: to jest nie fair

- Mój samochód jest leasingowany, więc nie dostaję mandatów bezpośrednio do skrzynki. One trafiają najpierw do firmy leasingowej, a dopiero potem do mnie. To się procesuje, a czas mija. Trzy tygodnie później dostałam informację, że mam do zapłacenia 1500 złotych, czyli za pięć dni postoju. Jak w zeszłym tygodniu pojechałam do Zarządu Dróg Miejskich, żeby wyjaśnić tę sprawę, to dowiedziałam się, że 1500 złotych to nie wszystko, bo mam kolejne 600 złotych do zapłacenia. Ale to jest stan na 3 lipca, więc jest szansa, że wpłyną kolejne mandaty, a kwota sięgnie 2500 złotych - wylicza pani Katarzyna.