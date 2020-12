Przebudowa Bartyckiej przesunięta. "W związku z koniecznością ograniczenia wydatków"

Gruntowny remont Bartyckiej potrzebny jest od dawna. Łącząca Siekierki z Czerniakowem ulica po każdych większych opadach zamienia się w jezioro. Budowa kanalizacji deszczowej jest priorytetem, ale potrzebne są też nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Nawierzchnia jest w kiepskim stanie, bo ulicą codziennie poruszają się ciężarówki dojeżdżające do piaskowni na Siekierkach i rozbudowujących się w tej okolicy osiedli. Ostatnie prace w przeprowadzono tu w 2017 roku, kiedy Zarząd Dróg Miejskich wykonał "frezowankę" nawierzchni.

Głosu mieszkańców nie wzięto pod uwagę

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, miasto zadeklarowało przebudowę ulicy na odcinku od Czerniakowskiej do ulicy Gościniec. Urzędnicy chcą, aby Bartycka została rozbudowana do układu 2x2 z wydzielonym na prawym pasie ruchu busapsem. Plany wywołały sprzeciw znacznej grupy mieszkańców Siekierek, którzy nie chcą takiej "autostrady" pod swoimi oknami. W petycji złożonej w listopadzie 2019 roku do wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego, pytali jaki ma sens poszerzanie Bartyckiej, skoro kilkaset obok przebiega nowa, szeroka aleja Polski Walczącej.