Stracimy dotację na tory do lotniska w Modlinie? Marszałek alarmuje, kolejarze uspokajają

Zagrożone 400 milionów?

- Komisja Europejska poinformowała nas, że ma wątpliwości, czy uda się oddać te inwestycje i rozliczyć fundusze unijne przed końcem 2023 roku. Również widzimy takie zagrożenie. Zapadła decyzja, że do maja tego roku zarząd województwa musi podjąć ryzyko pozostawienia przyznanych dotacji lub zaproponować inne projekty do dofinansowania, żeby nie stracić tych pieniędzy – mówi cytowana przez "Stołeczną" Szwed.

Budowa jest istotna również ze względu na ograniczoną przepustowość Lotniska Chopina, które potrzebuje portu uzupełniającego, gdzie można przenieść loty czarterowe i niskokosztowe. Naturalnym partnerem dla warszawskiego lotniska wydaje się być Modlin. Jednak rząd forsuje pomysł, aby to nie Modlin, a Radom stanowił takie uzupełnienie dla Okęcia. Eksperci krytykują to rozwiązanie ze względu na odległość portu w Radomiu. Ich zdaniem na opóźnienie w budowie łącznika wpływa również konflikt natury politycznej, bowiem zarząd lotniska w Modlinie związany jest z opozycyjnymi PO i PSL.

PKP PLK: nie było uwag

"Mogą zostać przeniesione"

Jak przekazał rzecznik spółki, budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy oraz torów prowadzących ze stacji Modlin została uzgodniona z Urzędem Marszałkowskim w ubiegłym roku. - Prace przebiegają według ustaleń. Jednym z warunków złożenia wniosku o dofinasowanie jest posiadanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję w maju ubiegłego, jednak Towarzystwo Ochrony Przyrody w czerwcu złożyło odwołanie. W związku z odwołaniem – co jest niezależne od PLK - sprawa została przekazana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – tłumaczy Siemieniec.

Na wydanie decyzji GDOŚ ma czas do końca lutego. - Po pozytywnym dla PLK rozpatrzeniu odwołania nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie – dodał. Jednak władze spółki mają świadomość uciekającego czasu. W czasie konferencji poświęconej podpisaniu umowy na wykonanie studium wykonalności dla dodatkowych torów z Warszawy do Piaseczna i Czachówka , Arnold Bresch, wiceprezes PKP PLK przyznał, że inwestycja może zostać podzielona na dwa etapy. Tylko pierwszy miałby zostać wykonany jeszcze w ramach obowiązującego budżetu UE. Chodzi o odcinek od stacji Modlin do miejsca, gdzie linia styka się z droga krajową nr 62.

Co z pozostałymi projektami na Mazowszu?

Co dzieje się z pozostałymi projektami, na realizację których zarezerwowano fundusze z programu operacyjnego, a do tej pory nie złożono wniosku na ich pozyskanie? - Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez urząd marszałkowski termin uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku trasy Ostrołęka – Chorzele przypada na pierwszy kwartał 2020. PLK są na końcowym etapie uzyskiwania decyzji. Miesiąc po uzyskaniu będzie złożony wniosek o dofinansowanie. Na trasie wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót. Gromadzone są podkłady, szyny i materiały do budowy torów – mówi Siemieniec.