Remont Pola Mokotowskiego. Urzędnicy podali, o ile opóźni się termin zakończenia prac

Projekt modernizacji zakłada, że duży staw zostanie poddany naturalizacji - z dna usunięty został beton, a na brzegach pojawią się strefy naturalnej roślinności, będące schronieniem dla zwierząt. Przypomnijmy, że latem prace złapały opóźnienie z powodu kolizji z siecią energetyczną. Konieczne okazało się przesunięcie trafostacji zasilającej dużą część Mokotowa. Urzędnicy tłumaczyli, że wykonawca czekał na dostawę nowej stacji, ale ze względu na wojnę w Ukrainie dostawcy zgłaszali problemy z dostępem do części potrzebnych do jej zmontowania.

Wymieniają nawierzchnię alejek, montują nowe latarnie

"Do tej pory na Polu Mokotowskim rolkarze mogli korzystać tylko z głównej alei pokrytej asfaltem. Teraz dodatkowa strefa do takiej aktywności powstaje w śródmiejskiej części parku, na tyłach Politechniki Warszawskiej. Tworzone są przeszkody w terenie, na których możliwe będzie wykonywanie ewolucji" - zapowiadają urzędnicy. Na terenie parku pojawią się też porozrzucane naturalne elementy, mogące służyć do rekreacji - na przykład gąszcz pni albo pniaki do wspinaczki.