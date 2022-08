Remont Pola Mokotowskiego złapał opóźnienie. Pośrednim powodem wojna w Ukrainie

Problematyczna kolizja z siecią energetyczną w stawie

Jak zaznacza rzeczniczka, większość prac przebiega zgodnie z harmonogramem. - Natrafiliśmy jednak na problem, który na pewno będzie rzutował na termin oddania inwestycji - przyznaje. Problemem tym jest kolizja zbiornika wodnego z siecią elektroenergetyczną. - Kolizja polega na przeniesieniu trafostacji (stacji transformatorowej - red.), która po przebudowie zbiornika znajdowałaby się na wyspie, poza jego obręb. Trafostacja zasila znaczną część Mokotowa i nie ma możliwości odłączenia jej do czasu uruchomienia nowej. Bez tego elementu wykonawca nie jest w stanie wykonać całości prac na zbiorniku, w tym również napełnić całego układu wodą, dlatego dostarczenie i przeniesienie trafostacji jest kluczowym elementem warunkującym wykonanie całości prac na renaturalizowanym zbiorniku - wyjaśnia rzeczniczka.

Z powodu problemów wykonawca musiał wstrzymać część prac przy stawie. Ich wznowienie będzie możliwe dopiero, gdy zamontowana zostanie nowa stacja. Nie wiadomo jednak, ile może to potrwać. - Ze względu na konflikt w Ukrainie dostawcy trafostacji zgłaszają problemy w dostępie do elementów niezbędnych do jej wykonania - zastrzega Kwiecień-Łukaszewska.