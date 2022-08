Zakończenie remontu placu zabaw w parku Żeromskiego opóźnione. "Części płyną ze Stanów Zjednoczonych"

ZZW tłumaczy przyczyny opóźnienia

Radni wytykają nieudolność ZZW

- Ręce opadają - ocenia w rozmowie z TVN Warszawa Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Rady Dzielnicy z Koalicji Obywatelskiej, która w radzie ma większość. Nie jest zdziwiony opóźnieniami, bo postępy prac obserwował na bieżąco. - Jestem zapalonym biegaczem i regularnie bywając w okolicy wiosną i latem cały czas widywałem rozgrzebany plac. Wiedziałem, że to się szybko nie skończy - mówi radny. Podobnie ocenia to Grzegorz Hlebowicz, opozycyjny radny z Prawa i Sprawiedliwości. - W Dzień Dziecka ze smutkiem patrzyłem na otoczony metalowym płotem, "zaaresztowany" plac zabaw - mówi. Jego zdaniem ZZW jest nieudolny. - Nie oczekuję od tej instytucji żadnej słowności i skuteczności w realizowaniu inwestycji - deklaruje w rozmowie z TVN Warszawa. W ocenie radnego Łukasza Porębskiego ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze były obiektywne przeszkody w terminowym zakończeniu prac. - Jednak od samego początku zarówno ja, jak i inni radni wiedzieliśmy, że to się nie uda. ZZW ma zawsze problemy z terminami. Pytanie, w jakim stopniu to wina tej instytucji - mówi radny. Zarówno przedstawiciel rządzącej w dzielnicy KO, jak i opozycyjnego PiS wracają przy tej okazji do odebrania Parku Żeromskiego dzielnicy, a następnie przekazaniu go ZZW - jednostce podległej warszawskiemu ratuszowi. Miało to miejsce kilka lat temu. Radni są zgodni. - Centralizacja nigdy dobrze się nie kończy. Duże instytucje nie panują nad wszystkim. Park powinien wrócić do dzielnicy - uważa Piotr Wertenstein-Żuławski. - Nawet obecny zarząd dzielnicy z PO - a mówię to jako opozycja - lepiej by wykonał tę modernizację placu zabaw niż ZZW - ocenia Grzegorz Hlebowicz.