Zmiany na placu Na Rozdrożu. Szukają wykonawcy nowych wind i przejść dla pieszych

Urzędnicy podkreślają, że w projekcie nowej organizacji ruchu uwzględnione zostały uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji w 2019 roku. Wskazywano wówczas, że to miejsce powinno się zmienić dla pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. "We wrześniu stołeczni radni przyznali środki na tę inwestycję. Teraz Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i do 19 grudnia br. czeka na oferty. Wykonawca będzie miał rok na zrealizowanie prac" - poinformował ratusz w czwartkowym komunikacie.