Modernizacja Dworca Zachodniego. Kolejarze zamkną fragment tunelu drogowego

Od poniedziałku, 17 lipca, zamknięty będzie fragment tunelu drogowego w ciągu alei Prymasa Tysiąclecia. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca wakacji.

"W poniedziałek, 17 lipca, o godzinie 1 zostanie zamknięta część tunelu prowadząca w stronę rodna Zesłańców Syberyjskich. Już za rondem Tybetu jezdnia zwęzi się do dwóch pasów (z trzeciego będą mogły korzystać wyłącznie autobusy), a na wysokości przystanku autobusowego Armatnia 01 kierowcy będą kierowani do środkowej nawy przekopu" - informuje stołeczny ratusz.

Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo i prosto, a drugi do jazdy prosto i w prawo. Szczególną uwagę muszą zwracać na oznakowanie poziome. Zmiana kierunku – po wyjeździe z tunelu – będzie już niemożliwa.