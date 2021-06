Dwie historyczne budki wrócą na Bazar Różyckiego

Jak przypomina Biuro Stołecznego Konserwatora zabytków, w zeszłym roku na części bazaru należącej do miasta, ustawiono 42 nowe pawilony handlowe. Blaszaki zostały pomalowane na zielony kolor, co jest nawiązaniem do drewnianych budek, które stały tu wcześniej. Pawilony mają duże okna, które miały poprawić warunki pracy sprzedawców i zachęcać kupujących. Wytyczono prostopadłe alejki zakończone niewielkimi skwerami, posadzono zieleń, zorganizowano plac zabaw i przestrzeń do spotkań dla mieszkańców.