Mobilne Punkty Obsługi Pasażera będą dyżurować przy uczelniach

Mobilne Punkty Obsługi Pasażerów, czyli autobusy, w których można załatwić większość spraw związanych z Warszawskim Transportem Publicznym, będą dyżurowały przy wyższych uczelniach. Od poniedziałku, 28 września do 2 października mobilny POP stanie przed gmachem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Banacha. Będzie czynny w godz. 8.30 - 16.00. 30 września autobus pojawi się pod Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego przy Rodowicza "Anody". Będzie dostępny do 2 października w godzinach 7.30 - 17. Od 5 do 9 października w godzinach 8 - 15 mobilny POP będzie dyżurować na terenie Akademii Sztuki Wojennej.