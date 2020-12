Protest przed kancelarią premiera. Policja legitymuje uczestników "z uwagi na brak reakcji i łamanie prawa"

Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska tłumaczyła podczas piątkowej konferencji prasowej, dlaczego strajk klimatyczny ma związek z nadchodzącym szczytem Rady Europejskiej. - Na tym szczycie zapadną bardzo ważne decyzje. Jedną z tych decyzji jest podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030. Te cele muszą zostać podniesione. Pięć lat temu zostało podpisane porozumienie paryskie, które zobowiązuje kraje świata do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tak żeby zapobiec katastrofie klimatycznej. To porozumienie zobowiązuje cały świat, by powstrzymać średni wzrost temperatury na poziomie nie wyższym niż półtora stopnia Celsjusza. Pomimo że zostało podpisane pięć lat temu, to nie udało się doprowadzić do tego, żeby te redukcje były wystarczające - oceniła.

Jej zdaniem Polska ma w tej kwestii dużą rolę do odegrania, bo poziomy emisji w ostatnich latach nie spadły, a wręcz nieco wzrosły. Jak dodała, kraje UE do 2030 roku powinny odejść od używania węgla.