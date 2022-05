Młodzi piłkarze uciekli przed wojną. W Polsce mają za sobą już pierwsze sukcesy

FC Kramatorsk, grupa młodych piłkarzy uciekając przed wojną, przyjechała do Warszawy. Teraz mają za sobą pierwszy turniej i pierwsze sukcesy. Ich droga do Polski łatwa nie była. Materiał Magdaleny Śleziak, reporterki programu "Polska i Świat" TVN24.

Ich droga do Polski nie była łatwa, a datę ewakuacji wielokrotnie przekładano. – To były dni, kiedy dostawaliśmy zmienne informacje. Raz dostawaliśmy informację, że już się udało, że jadą, później okazywało się, że to nieprawda, że muszą wrócić do schronu – relacjonuje Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.